Attentato a Strasburgo nel mercatino di Natale, Benifei: "Sto bene"

L'europarlamentare spezzino era in ufficio al lavoro e si sta accertando dello stato di salute dei colleghi.

Fuori provincia - E' di un morto e tre feriti il bilancio provvisorio della sparatoria che si è verificata poco fa in un mercatino natalizio della città francese di Strasburgo, dove ha sede il parlamento europeo.

"Ci sono spari, feriti e forse morti a Strasburgo nel centro città in mezzo ai mercatini, il centro città è stato chiuso e si sta capendo meglio cosa è successo - scrive sulla sua pagina Facebook l'europarlamentare spezzino Brando Benifei -. Io ero ancora a lavorare in ufficio in Parlamento per preparare votazioni di domani, quindi per fortuna sto bene, sto contattando tutti i colleghi italiani per sapere se stanno bene".



Al momento le informazioni ufficiali diramate dalle autorità francesi sembrano confermare l'attentato terroristico. Il bilancio della sparatoria è in fase di aggiornamento.