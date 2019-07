Andrea Camilleri non c'è più: l'Italia piange uno dei più grandi intellettuali dei giorni nostri

Fuori provincia - È morto Andrea Camilleri, padre del celeberrimo commissario Montalbano. Dopo una strenua lotta contro la malattia durata settimane, il Maestro siciliano si è spento questa mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato dallo scorso 17 giugno dopo un arresto cardiaco. A dare l'annuncio è stata la ASL1 di Roma, che questa mattina ha comunicato come le condizioni sempre critiche dello scrittore si siano aggravate nelle ultime ore, compromettendo definitivamente le sue funzioni vitali. Pur avendo ormai raggiunto il traguardo dei 93 anni, Camilleri - ricordato da tutti come colui che era «nato per raccontare storie» - non si era ancora deciso ad andare in pensione: a più riprese, infatti, aveva spiegato che - se avesse potuto - il suo sogno sarebbe stato quello di finire la propria carriera «seduto in una piazza a raccontare storie» e «alla fine del mio "cunto" passare tra il pubblico con la coppola in mano». Il Maestro, insomma, non ha mai smesso di fare ciò per cui è nato: nonostante in quest'ultimo mese lo abbia passato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Spirito di Roma - dove fin da subito era stato attaccato a un macchinario per respirare - e il suo fisico risultasse altresì molto indebolito sia dall'età avanzata che da un'operazione al femore avvenuta lo scorso maggio, il suo spirito non si è mai spento. Con oggi, però, si chiude un'epoca: oggi l'Italia piange uno dei più grandi intellettuali dell'età contemporanea.



G.L