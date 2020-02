Allo Spallanzani di Roma isolato il Coronavirus, Italia primo paese in Euopa a farlo

Fuori provincia - Allo Spallanzani è stato isolato il coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa Agi e a dare la notizia è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando proprio nell'istituto per le malattie infettive dello Spallanzani di Roma dove sono ricoverati i due turisti cinesi che, al momento, sono le uniche persone risultate positive al virus sul suolo italiano.



L'Italia è il primo Paese in Europa a farlo. È il risultato ottenuto dai virologi a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia. "È un passo fondamentale" spiegano i ricercatori "che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti e allestirne di nuovi".



"L'isolamento del virus ci permetterà di migliorare la risposta all'emergenza coronavirus, di conoscere meglio i meccanismi dell'epidemia e di predisporre le misure più appropriate" ha detto il direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani, Giuseppe Ippolito.