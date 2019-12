Addio a Montefiori, fu presidente del consiglio provinciale a Bolzano

Fuori provincia - Aveva lasciato la Spezia da tanti anni, portandola però sempre nel cuore. Quel cuore che ieri mattina ha smesso di battere. Si è spento a 73 anni Umberto Montefiori, ex maggiore dei Carabinieri originario di Vezzano Ligure, dove era nato nel 1946, reinventatosi scrittore dopo il congedo avvenuto nel 1990. Una passione che lo aveva distratto dai problemi di salute che lo hanno afflitto senza mai minare la sua curiosità di ricercatore e divulgatore. Sposato, tre figli, aveva compiuto studi di giurisprudenza all'Università di Torino. In Alto Adige è ricordato soprattutto per essere stato il primo eletto della Lega Nord di Umberto Bossi, eletto nel consiglio provinciale nei primi anni Novanta per diventarne il presidente fino al 1998. Tra i titoli che ha dato alle stampe in questi anni: "L'arma contro la Banda Bracco", "Radetsky milanese d'adozione", "La spedizione dei mille", "Milano indomita città lombarda".