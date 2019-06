White Carrara Downtown, ecco tutti gli eventi

Fuori provincia - Con l’arrivo della terza edizione di White Carrara Downtown sono molti e per tutti i gusti gli eventi di intrattenimento di cui potranno fruire i carraresi e i numerosi visitatori che si stanno riversando in città da tutt’Italia e anche dall’estero in questa settimana ricca di iniziative. Vediamo in dettaglio cosa succede a partire da domani:



Martedì 4 giugno

· Dalle 17:00 alle 19:00 Le passeggiate Culturali by IMM “Carrara città di marmo: Dettagli sconosciuti fra Medioevo e Rinascimento.” a cura di Davide Lambruschi. Partenza da Piazza Duomo con proseguimento lungo le vie del centro e conclusione in Piazza Mazzini. Non è richiesta prenotazione, partecipazione gratuita.



· Ore 19:00 presso il monumento a Mazzini Re-velare, performance artistico culturale a cura di Gianpaolo Pezzica, esperto di storia locale e Presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana, con la partecipazione del Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali”



· Ore 21:00 in Piazza Cesare Battisti, Marble Café, Davide ”Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica, presenta il libro “C’era una volta il silenzio e altre favole per innamorati”





Mercoledì 5 giugno

· Dalle ore 18:00 alle 20:00 Le passeggiate Culturali by IMM “Cibo e storie di cavatori” a cura di Alma Vittoria Cordiviola. Partenza da Piazza Mazzini con proseguimento lungo le vie del centro, arrivo in Piazza Duomo e assaggio prodotti tipici. Non è richiesta prenotazione, partecipazione gratuita.



· Ore 19:00 Piazza Duomo presso il monumento Il Nettuno Re-velare, performance artistico culturale a cura di Cristina Andrei, storica dell’Arte e Presidente dell’Accademia Aruntica, con la partecipazione del Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali”



· Ore 20:30 in Piazza delle Erbe, Essenzialmente Sud, non solo pizzica! Viaggio nella musica popolare del Sud Italia a cura dell’Associazione Suras



· Ore 21:00 in Piazza Cesare Battisti, Marble Café, ospite Alessandro Haber







Giovedì 6 giugno

· Dalle ore 17:00 alle 19:00 Le passeggiate Culturali by IMM “I Giganti di Carrara: marmo a go-go nel centro storico” a cura di Davide Lambruschi. Partenza da Piazza Mazzini con percorso nella statuaria del centro storico e termine in Piazza Alberica. Non è richiesta prenotazione, partecipazione gratuita.



· Ore 19:00 Piazza Alberica Duomo presso il monumento a Maria Beatrice d’Este Re-velare, performance artistico culturale a cura di Davide Lambruschi



· Dalle ore 21:00 alle 23:00 Le passeggiate Culturali by IMM “Accademia Aperta: Scuola, Monumento e Museo” Accademia Dance Night. Ritrovo di fronte all’Accademia di Belle Arti di Carrara, visita guidata con spettacolo di danza rinascimentale. Prenotazione richiesta, contributo di € 5,00, iniziativa a numero chiuso.



· Ore 20:30 Mar-mi-Longa, milonga sotto le stelle in Piazza Gramsci (Piazza d’Armi) con la “mejor musica de Buenos Aires” a cura di Jorge Ramirez Civadda. Ingresso gratuito.



· Ore 21:00 in Piazza Cesare Battisti, Marble Café con Fabio Canino che presenta il libro “Le parole che mancano al cuore”







Venerdì 7 giugno



· Dalle ore 17:30 alle 19:30 Le passeggiate Culturali by IMM “Accademia Aperta: Scuola, Monumento e Museo” Storie dell’Accademia Principi e Mercanti a cura di Davide Pugnana e Paolo Isoppi. Ritrovo di fronte all’Accademia di Belle Arti di Carrara, visita guidata .Prenotazione richiesta, contributo di € 5,00, iniziativa a numero chiuso.



· Dalle 15:30 in Piazza delle Erbe, con performance alle 20:30 “Oro Bianco” Live Body Painting in tour a cura del famoso body painter Maurizio Fruzzetti



· Ore 21:00 Accademia di Belle Arti di Carrara “Gianni Schicchi” Opera in Accademia. Opera comica in un atto di Giacomo Puccini. Tre serate, coordinate dal Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali” e dall’Associazione Culturale StormArt, con un progetto che prevede il coinvolgimento degli studenti dell’Accademia per le scenografie



· Ore 21:00 in Piazza Cesare Battisti, Marble Café ospite Irene Pivetti







Sabato 8 giugno

· Dalle ore 18:00 alle 20:00 Le passeggiate Culturali by IMM “Via Carriona e i laboratori del marmo” a cura di Corrado Lattanzi. Partenza da Piazza Alberica e proseguimento lungo la via Carriona dove si aprono laboratori e studi d’arte. Non è richiesta prenotazione, partecipazione gratuita.



· Ore 21:00 Accademia di Belle Arti di Carrara “Gianni Schicchi” Opera in Accademia. Opera comica in un atto di Giacomo Puccini. Tre serate, coordinate dal Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali” e dall’Associazione Culturale StormArt, con un progetto che prevede il coinvolgimento degli studenti dell’Accademia per le scenografie



· Ore 21:00 in Piazza Cesare Battisti, Marble Café



· Ore 21:00 The Legend Of Morricone – Concerto Cava Lazzareschi, Località Tarnone

Tributo alle musiche del più grande compositore italiano, a cura di Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Nel suggestivo scenario delle cave di marmo di Carrara, un tributo alle musiche del più grande compositore italiano, autore delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, da “C’era una volta il West” a “Nuovo Cinema Paradiso”, passando per “Il pianista sull’oceano” vincitore di due Oscar, tre Grammy Award, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro.





Domenica 9 giugno

· Dalle ore 17:00 alle 19:00 Le passeggiate Culturali by IMM “Carrara città di marmo, storie di gente” a cura di Mario Venutelli. Partendo da Piazza Mazzini la passeggiata si snoda per le vie del centro storico incontrando persone e storie di gente delmarmo. Non è richiesta prenotazione, partecipazione gratuita.



· Ore 21:00 Accademia di Belle Arti di Carrara “Gianni Schicchi” Opera in Accademia. Opera comica in un atto di Giacomo Puccini. Tre serate, coordinate dal Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali” e dall’Associazione Culturale StormArt, con un progetto che prevede il coinvolgimento degli studenti dell’Accademia per le scenografie



· Ore 21:00 in Piazza Cesare Battisti, Marble Café ospite Stash, frontman del gruppo The Kolors.







White Carrara Downtown by CARRARA² è un evento organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa. Partner istituzionali: Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Carrara e CCIAA Massa-Carrara.



Info e aggiornamenti: www.whitecarraradowntown.it -



https://www.facebook.com/carrarafiere.it/ https://www.instagram.com/whitecarraradowntown/