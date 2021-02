Verso il nuovo Dpcm, più lontana la riapertura di palestre e piscine

Fuori provincia - Misure allentate nel prossimo Dpcm, il primo firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi? Pare proprio di no: a preoccupare il Cts è infatti la possibilità che la "terza ondata" sia ancor più significativa della seconda con la paura che le varianti possano contribuire alla recrudescenza del virus. E così si va verso la decisione di prorogare l'esistente almeno sino alla fine di marzo ma è probabile che si possa andare oltre la settimana pasquale. Con un intendimento: laddove il virus circolerà di più, la chiusura sarà senza sè e senza ma. Lockdown nelle zone ritenute pericolose, mentre in quelle ad alto rischio ma con dati più confortanti scatterà invece la fascia di "arancione scuro": qui, oltre a non poter lasciare il proprio comune di residenza, le scuole verranno chiuse, bar e ristoranti idem (per tutta la giornata) oltre al divieto di raggiungere le seconde case. A proposito delle scuole, sembrano essere tornate al centro del dibattito: evidentemente la presenza contemporanea di diverse varianti hanno cambiato il punto di vista anche di un Comitato tecnico scientifico che a novembre vedeva di buon grado la riapertura dei plessi scolastici. Anche diversi istituti della provincia spezzina sono stati colpiti da casi a pioggia in questi ultimi giorni e si stanno predisponendo tutti i protocolli necessari.



Cinema, luoghi di cultura, bar e ristoranti.

Fra le categorie più penalizzate da questo anno di pandemia rientrano di sicuro piscine e palestre: il Cts ha stabilito i parametri secondo i quali, per riaprire quei luoghi, i nuovi contagi non dovranno superare la soglia di 50 ogni 100 mila abitanti. Non è detto che questi parametri non troveranno nelle settimane venture delle correzioni ma sembra molto netta la valutazione degli esperti. Non sarà facile convincerli nemmeno per quel che concerne le riaperture di teatri e cinima così come per musei e parchi archeologici, magari nei weekend. Il settore dello spettacolo, uscito malconcio dall'emergenza sanitaria, avrebbe in mente un protocollo di sicurezza ad hoc, con obbligo di indossare le mascherine FFp2 e acquisto dei biglietti nella sola modalità on-line. Niente da fare nemmeno per la riapertura di bar e ristoranti oltre le 18 nelle fasce gialle.