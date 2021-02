Vaccino Astrazeneca a docenti, forze armate e detenuti. Ma sotto i 55 anni

Fuori provincia - I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a ultra 80enni e ai soggetti più fragili, quello di Astrazeneca agli under 55 anni selle seguenti categorie: personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. Sarebbero queste le linee di ridefinizione del piano vaccinale emerse oggi all'incontro tra governo e Regioni. Secondo quanto trapelato, l'obiettivo del piano nazionale vaccino, così come rimodulato nella riunione odierna, è somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. Il tetto anagrafico di 55 anni per il vaccino AstraZeneca potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche, avrebbe spiegato il ministro Speranza.