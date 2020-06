Vacanze 2020, Sanremo tra le mete più sicure del Bel paese

Fuori provincia - Mai come quest’anno c’è bisogno di vacanze. Dopo i lunghi giorni di lockdown, gli italiani sono alla ricerca di nuovi luoghi, nuovi itinerari, nuove emozioni da vivere con la massima affidabilità e sicurezza. Ecco perché tra le destinazioni più gettonate in Italia quest’anno c’è Sanremo.



Già meta del turismo d’élite nel XIX secolo e capitale del turismo balneare ligure in epoca contemporanea, la città dei fiori e del Festival della canzone italiana è oggi una delle località del Bel Paese più sicure dove trascorrere le vacanze 2020.



Nel rispetto dei protocolli adottati dal Governo, il comparto turistico ha infatti rivisto modelli organizzativi e risposto in maniera efficiente alle richieste di igiene e distanziamento prescritte.



Con tanta voglia di ripartire dopo il blocco economico, gli imprenditori locali si sono messi subito al lavoro per riaprire Sanremo al turismo offrendo la migliore esperienza di vacanza in completa sicurezza, libertà e intimità.



Le misure di prevenzione adottate sono così diventate un’opportunità per vivere la città in modo differente rispetto al passato e hanno suggerito formule turistiche mai prima sperimentante che invece di imporre divieti propongono alternative.









E se il mantra è promuovere e valorizzare il territorio appellandosi al senso di responsabilità individuale, degna di nota è la campagna web e social ideata da Sanremo On. Con un investimento di circa 70 mila euro e main sponsor Unogas Energia, l’associazione locale leader nel campo imprenditoriale ha lanciato un’iniziativa di promozione turistica destinata a rilanciare l’immagine della vacanza. Un video emozionale che, dopo giorni sospesi e immersi nel silenzio, porterà il nome di Sanremo fuori dai confini territoriali vibrando sulle note della canzone vincitrice del 70° Festival: #Sanremofairumore.



Lombardi, piemontesi, turisti affezionati, di passaggio, coppie e soprattutto famiglie con bambini ritroveranno quella Sanremo che da sempre è nell’immaginario. Ritroveranno la spiaggia, la cena gourmet, lo shopping dei grandi marchi, il divertimento e l’atmosfera di charme caratteristica di questa perla della Riviera. Non mancheranno la pista ciclabile che corre sul mare, i delfini del Santuario dei cetacei, il campo di ippica e da golf. Senza dimenticare le lunghe passeggiate pedonali, i parchi, i giardini e una miriade di servizi per giornate in pieno relax, sicurezza e intimità. Insomma, esperienze a tutto tondo da condividere con tutta la famiglia.



Del resto lo diceva anche Pippo Baudo, Sanremo è Sanremo!



Per essere sempre aggiornato sulle novità della città dei fiori segui i profili Facebook e Instagram di Sanremo On.