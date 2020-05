Università, il governo ci crede e ci investe: pronti 5600 posti da ricercatore

Fuori provincia - Con il 'Decreto Rilancio", il governo ha deciso di investire un miliardo e 400 milioni di euro sull'università e la ricerca. "Una grande opportunità per i giovani talenti italiani - ha sottolineato Manfredi, Ministro dell'università e della ricerca -. Se i nostri cervelli all'estero vorranno rientrare per aggiungere anche il loro contributo alla rinascita del Paese, a breve avranno tutti le possibilità per farlo, anche perché l'assegnazione dei nuovi 5600 posti da ricercatore rappresenta il più grande piano nella recente storia italiana. È soprattutto con il merito, la competenza e il talento dei nostri giovani che potremo infatti rilanciare l'Italia e vincere la sfida sanitaria, economica e sociale contro il coronavirus. Guardiamo al futuro partendo dai giovani e dalle competenze". Sempre con il dl Rilancio sono previste altre 4.200 borse per le scuole di specializzazione in medicina, in collaborazione con il ministero dell'Università. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza. Con gli stanziamenti previsti dal dl Rilancio, i posti in terapia intensiva "aumentano del 115%: si passa così stabilmente dai 5.179 posti prima dell'emergenza pandemica ad oltre 11.000 posti" - ha aggiunto Speranza.