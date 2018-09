Una nuova seggiovia e un campo scuola al Cerreto

La Regione finanzia con 600mila euro un nuovo impianto di risalita a Valle Fonda. Lavori anche al Palaghiaccio: tetto, acessibilità e bar. Il sindaco Manari: "Rilanciamo la stazione sciistica".

Fuori provincia - Si chiude l'anello pedonale attorno al Lago Cerretano e si apre ora la strada per un nuovo impianto di risalita nel comprensorio di Cerreto Laghi. C'è il progetto e ci sono i fondi, ora manca il bando di gara che dovrebbe essere pronto entro fine anno. Nel 2020 la stazione sciistica più amata dagli spezzini vuole presentarsi con un campo scuola grande e moderno per i principianti e un nuovo impianto di risalita. Il primo è un progetto di cui si parla da almeno vent'anni, sempre rimasto un'incompiuta. La zona individuata è quella di Valle Fonda - a sinistra del lago guardando le piste - già utilizzata qualche decennio fa ma poi caduta nell'oblio.



La nuova seggiovia partirà da 1.292 metri e arriverà a 1.370 metri. La zona è particolarmente adeguata per la conformazione del terreno "piuttosto regolare", tanto che "non sono previsti movimenti terra significativi" scrive l'ingegner Federico Murro nel progetto preliminare di fattibilità. Cinque i piloni che sosterranno la seggiovia che avrà 34 seggiole quadriposto per 136 posti totali. L'importo dell'opera è di 600mila euro, tutto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che ha costituito un fondo proprio per potenziare il turismo bianco. Le quattro seggiovie e lo skilift in funzione già oggi garantiscono una portata di 6.500 persone ogni ora. Secondo i programmi, il nuovo impianto dovrebbe diventare funzionante con la stagione sciistica 2019/20.



"Vogliamo rilanciare Cerreto Laghi - ha annunciato Antonio Manari, sindaco di Ventasso - Uno degli impegni di questa amministrazione è il potenziamento del turismo sul territorio dell’alto crinale appenninico, che deve tendere ad aumentare la presenza di turisti per aiutare l’economia del territorio". A finire sotto i ferri anche il Palaghiaccio, che in questi giorni vedrà il rifacimento della copertura della parte sovrastante la zona spogliatoi (177mila euro il costo). Poi toccherà al tetto sovrastante la zona spogliatoi, il rifacimento dei bagni, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di una nuova zona per un investimento d 274mila euro. "Accanto agli investimenti pubblici vi è anche l’impegno degli imprenditori privati, a partire da chi gestisce gli attuali impianti di risalita e chi opera già sul versante dell’escursionismo", ha concluso il sindaco.