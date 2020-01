Una famiglia sulla Smeralda: "Prime analisi confortanti, no a psicosi"

Fuori provincia - "Come stiamo? Siamo in un hotel superlusso galleggiante, direi che stiamo decisamente bene". Sulla Costa Smeralda fermata al porto di Civitavecchia per il sospetto caso di Coronavirus c'è un mondo a parte, composito di decine di nazionalità e lingue. D'altro canto gli oltre 6mila occupanti, fra passeggeri ed equipaggio, costituiscono una sorta di città in movimento e sono tantissime le persone che, da luoghi diversi, si imbarcano in uno dei porti del Mediterraneo. Sulla nave, in attesa di novità dalle autorità competenti, ci sono anche degli spezzini. Una quindicina di persone nate in uno degli ospedali della provincia, ma anche qualcuno dalla vicina provincia di Massa Carrara, in particolare dalla Lunigiana. Valentina e Fabio con i loro due figli di 14 e 15 anni si sono imbarcati proprio da molo Garibaldi all'inizio della loro vacanza che ha toccato i vari porti che fanno parte dell'itinerario e direttamente dal pontone della nave, raccontano queste ore decisamente fuori dall'ordinario, in attesa di conoscere il loro destino: "Questa mattina - racconta Valentina con tono decisamente rassicurante - abbiamo vissuto un momento di lieve preoccupazione per il caso di questa signora colpita appunto dall'influenza. Ci hanno guidato in tutto e per tutto, spiegandoci che non si sarebbe saputo nulla fino al primo pomeriggio. Poi sono arrivate notizie più confortanti dalle analisi ma il sindaco ha stoppato le operazioni di imbarco in attesa di conferme ufficiali. Nessuno è sceso".



Che cosa succederà adesso lo attendono tutti: "Quel che sappiamo - continua Valentina, che vive con la famiglia a Gragnola, nel comune di Fivizzano - è che hanno restituito le gabine e che stasera dovremo lasciare la banchina dove siamo ormeggiati perché sarà occupata. Non ci siamo sentiti affatto abbandonati, tanti passeggeri si sono alternati all'ufficio informazioni per avere notizie ma comunque le cose venivano dette anche dagli altoparlanti. La giornata è andata avanti come al solito: con l'animazione, gli scivoli, le attività per i ragazzi. Ora aspettiamo che ci dicano dove andremo ma ho letto tante cose sbagliate, come ad esempio che siamo stati tutti analizzati e messi in quarantena. Ci tengo a dire che se domani saremo a Spezia non sarà la crociera degli appestati".