Fuori provincia - “I 19 ex consiglieri della Regione Liguria accusati di peculato sono stati assolti. Tra loro anche gli amici Edoardo Rixi e Matteo Rosso, a cui va il mio abbraccio, certo che continueranno a lavorare come e più di prima per il bene della nostra regione”, così scrive il Presidente Toti su Twitter.