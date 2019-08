Torna la tradizionale Carrara Bier Fest nella zona fiera

Fuori provincia - Tutto pronto sui piazzali della fiera per l’apertura, domani a partire dalle 18:00, della seconda edizione di Carrara Bier Fest direttamente organizzata da IMM_CarraraFiere. Il pubblico potrà accedere dalle 18:00 per i primi “giri di ricognizione” e per assistere alla cerimonia di inaugurazione che si terrà alle 19:30 sul palco principale della festa dove, come da tradizione, verrà aperta la prima botte di birra, alla presenza del Sindaco di Carrara e del Sindaco di Ingolstadt, con tanto di accompagnamento musicale a cura della Banda Musicale Giuseppe Verdi.

Confermati i menù e le tipologie di birra (chiara, scura, Weizen e analcolica) e la presenza dei gruppi musicali e di ballo acrobatico che animeranno la festa, nello specifico i Bayern 3000, i Dance United, l’Orchestrina Schanzer, i ballerini dei balli tipici bavaresi e naturalmente l’immancabile amatissimo jodler Felix che incanterà i presenti con i gorgheggi tipici di questo canto e gli inni alla “bella Carrara” e alle sue “belle ragazze”.



Novità di questa edizione è il gradito ritorno degli Schäffler, ovvero della banda musicale tradizionale di ottoni di Ingolstadt: presente l’ultima volta nel 2012, la particolarissima banda si contraddistingue per la danza figurata e per l’uso ghirlande verdi e di una piccola botte di birra. La danza dello Schäffler fu eseguita per la prima volta nel 1463, e dal primo ‘900 si ripete nella città di Ingolstadt ogni 7 anni nel periodo di Carnevale. Dopo sette anni, nel rispetto della tradizione, gli Schäffler saranno di nuovo a Carrara, non per l’apertura ma sabato 31 agosto, quando il gruppo, composto da 70 elementi, suonerà alle 17:15 da Piazza Ingolstadt, per poi trasferirsi sul palco principale della Carrara Bier Fest.



L’altra novità 2019 è la presenza del media partner ufficiale Radio Nostalgia, che sarà direttamente coinvolta nelle tre serate di sabato del 24 e 31 agosto e 7 settembre, durante le quali saranno proposte attività di intrattenimento a base di videoquiz che coinvolgeranno i presenti e verranno successivamente diffusi sui social della Radio e dell’evento, il tutto all’interno del progetto promozionale “Don’t worry, Bier happy!”.

Nel caso che le abbondanti libagioni a base di stinchi di maiale, würstel e salsiccie varie, pretzel, crauti, patate, formaggi, frittelle di mele e strudel non dovessero soddisfarvi, perché ritenete che in cucina “über alles” debba esserci l’Italia, gli organizzatori hanno predisposto anche una pizzeria.



Notevole l’impegno degli organizzatori anche per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente: anche se le norme che prevedono l’obbligatorietà di utilizzo di plastica biodegradabile entreranno in vigore dal prossimo gennaio, tutti i nuovi ordinativi di materiale necessario alla festa in termini di piatti, bicchieri e posate sono stati fatti richiedendo unicamente materiale bio-degradabile, per cui, una volta terminate le forniture ancora in magazzino si potrà salutare una festa della birra “plastic-free”

E se piove? Niente paura, basterà spostarsi sotto il tendone esterno o presso l’area di 500 mq appositamente allestita allo scopo all’interno del Pad. B, dove si svolge anche la 33° mostra mercato del commercio e dell’artigianato “Tutti in Fiera”, peraltro ottima occasione di shopping grazie alle tante proposte degli oltre 40 settori merceologici rappresentati, con 100 stand all’interno del padiglione. All’interno del padiglione sarà presente anche un punto shopping organizzato da IMM_CarraraFiere dove saranno disponibili le magliette realizzate utilizzando le frasi scelte tra quelle pervenute attraverso il contest social #CBFChallenge2019 – Crea le T-Shirt della Festa, quattro in tutto, con queste frasi fra cui scegliere: “La classe non è acqua, è birra!” – “Oro, incenso e Birra!” – “Che la Birra sia con te” e per gli appassionati di “studio” “La Birra è cultura, mai fermarsi alla terza media!”.



Per grandi e piccoli anche l’immancabile Luna Park, presente con ben 25 attrazioni.



Carrara Bier Fest, a Marina di Carrara dal 1976, è la più grande festa della birra realizzata fuori dai confini tedeschi. L’evento, molto conosciuto, attira ogni anno migliaia di visitatori fra residenti, turisti e pubblico dalla regione ed extra regione; per garantire la sicurezza la Commissione Provinciale di Vigilanza Prefettizia ha stabilito il divieto di ingresso con oggetti contundenti di qualunque tipo, così come il divieto di portare fuori dal complesso fieristico i boccali di birra. La stessa Commissione indica, per quanto riguarda gli amici a quattro zampe, che sono i benvenuti, purché al guinzaglio e dotati di museruola e di …padroni responsabili.



I tre ingressi sono dotati di metal detector, e ci saranno 50 persone addette alla vigilanza e ai controlli anche per la sicurezza sul fronte incendi. Tutto pronto dunque per festeggiare fino al sette settembre con birre e cibi teutonici secondo l’antico proverbio bavarese: “Mangiare e bere tiene uniti corpo e spirito”.



Ingresso gratuito come da tradizione