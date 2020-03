Fuori provincia - Questa notte scatta l'ora legale. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 lancette dell’orologio in avanti di un'ora, operazione che scatta alle 2. Si "dorme" quindi un'ora in meno ma ci sveglieremo con il sole già alto nel cielo. Arriva un primavera che, viste le norme per contenere il contagio da coronavirus, non si può ancora godere all'aria aperta. L’ora legale resterà in vigore fino al 25 ottobre prossimo, poi torneremo a spostare indietro le lancette di un'ora.