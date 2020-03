Fuori provincia - Successo travolgente per il bando nazionale finalizzato al reclutamento di medici volontari da inserire in una task force anti coronavirus. Aperto ieri sera, in 24 ore la call ha raccolto oltre 7.200 risposte da tutto il Paese, come riferito con soddisfazione dal ministro agli Affari regionali Francesco Boccia. QUI i dettagli. Già da lunedì saranno operativi nelle zone più 'calde', in primis la Lombardia.