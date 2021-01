Stop asporto dopo le 18 solo per le bevande

Fuori provincia - Il divieto di vendita da asporto per i bar dopo le 18.00 potrebbe essere limitato solo alle bevande e agli alcolici. E' quanto sarebbe emerso nel corso della riunione odierna tra governo e Regioni. Altra indiscrezione vuole confermato l'ok all'apertura dei musei in zona gialla, nei giorni feriali. Il testo definitivo del decreto legge, secondo quanto avrebbe spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della riunione, prevedrebbe il divieto di spostamento tra le regioni in vigore fino al 15 di febbraio e non fino al 5 marzo. Nella bozza che era entrata in Cdm gli spostamenti erano vietati dal 16 gennaio al 5 marzo, anche tra regioni gialle.