Stazzema, segnaletica fatta con le botti delle Cinque Terre

Fuori provincia - Prosegue senza sosta il lavoro dell'assocazione Mangia Trelling in collaborazione con i Parchi Regionale Alpi Apuane, delle Cinque Terre, dell’Appennino Tosco Emiliano, di Montemarcello Magra Vara e di Porto Venere. Infatti si va sempre più consolidando, il progetto dei “Cammini dal mare, alle valli e fino alla vetta delle montagne Apuane ed Appenniniche”. Tra gli obiettivi principali della sinergia tra gli Enti e l’associazione, quello di portare la lente d’ingrandimento sulle località montane e promuovere le loro realtà turistico economiche. Così in questi giorni l’associazione Mangia Trekking, che procede nel realizzare dei percorsi attorno al borgo di Pomezzana di Stazzema, ha provveduto a mettere in opera alcune frecce segnaletiche direzionali di sentiero, realizzate con doghe di botti dismesse provenienti dalle cantine delle Cinque Terre. A condurre l’impresa nel Comune di Stazzema, Diego Polidori, Nicola Milani, Paolo Polidori, Moreno Gherardi, Stefano Zanini, Maria Riccio e Giorgio Berettieri.