Spostamenti dalle 5 alle 22? Non è necessario motivarli se all’interno del proprio comune

Fuori provincia - Fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, è consentito spostarsi all’interno del proprio comune tra le 5 e le 22 per visitare amici o parenti, una sola volta al giorno. Durante il periodo di Pasqua sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione e con i figli minori di 14 anni. In tema di spostamenti dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per quelli verso altri comuni, durante il coprifuoco anche all’interno del proprio comune invece lo spostamento deve essere dimostrato.