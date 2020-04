Spiagge e scogli ci aspettano, sì ma come

Fuori provincia - Ieri sera Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria del Ministero dei Beni culturali, ai microfoni di Rainews ha aperto ad una possibilità che fino ad oggi non era stata nemmeno ventilata. Non tanto perché non ci si pensasse quanto perché i primissimi caldi veri li abbiamo assaggiati la scorsa settimana e la mente, ma solo quella, non ha potuto fare altro che migrare sugli arenili e gli scogli tanto cari a noi tutti. La sottosegretaria insomma ha aperto una strada ancora tutta da percorrere: "Andremo al mare questa estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico-scientifico che contemplano l'ipotesi di un distanziamento". E non è casuale, da questo punto di vista, che il presidente della giunta regionale ligure Giovanni Toti abbia dato il la, attraverso un apposito decreto, alla manutenzione straordinaria di allestimento e manutenzione di stabilimenti balneari e piccoli chioschi in area demaniale: una sorta di benestare a preparare quanto meno l'accoglienza, col montaggio delle strutture stagionali. Resta da capire come le spiagge verranno regolamentate, anche perché fra uno stabilimento privato, una spiaggia libera attrezzata e un arenile completamente pubblico e perciò non presidiato passa un mondo di differenze.



Se negli stabilimenti si può immaginare una diversa ricollocazione degli ombrelloni con relative sdraio e lettini (c'è chi addirittura ipotizza la possibilità di inserire dei separatori in plexiglass nelle varie corsie che portano al bagno-asciuga), certamente meno fitti di come li abbiamo visto fino all'estate scorsa, diverso sarà per le spiagge libere dove sarà comunque necessario un presidio e una serie di regole da rispettare. Spezzini e liguri amanti degli scogli non crediate che sia differente per voi: perché ci sono scogliere molto grandi dove le distanze sono anche corrette ma che in alcuni momenti dell'anno diventano sold-out. E che dire dei percorsi accidentali tanto odiati dai turisti 'da lettino', per arrivare al proprio scoglio, abituati come siamo a farli quasi in un punta di piedi, dribblando gli altrui asciugamano quando non capita di finirci sopra con tante scuse ma anche molta comprensione? E' evidente che anche questo potrebbe cambiare e se non cambierà, potrebbe rendere vani tutti gli sforzi che stiamo facendo in questa primavera.