Speranza: "Anticipiamo restrizioni per evitare terza ondata"

Fuori provincia - “I dati in Europa stanno peggiorando. La situazione non può essere sottovalutata e quindi lavoriamo per anticipare le restrizioni ed evitare una terza ondata”. Così Roberto Speranza, ministro alla Salute, a margine dell’incontro odierno con i presidenti di Regione, tenutosi in vista del nuovo Dpcm, in arrivo il 16 gennaio. “Con Rt 1 le Regioni passano in arancione, Rt 1.25 in rossa - ha spiegato Speranza -. Stop allo spostamento tra Regioni anche gialle, proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile, limite di due persone per andare a trovare a casa parenti o amici, una volta al giorno”.

Speranza ha poi parlato delle 'zone bianche', definendole "un segnale per il futuro. Per farvi parte serviranno alcune condizioni e cioè tre settimane di fila con l’incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, Rt sotto l’1 e rischio basso”.

Nell'incontro odierno sarebbero emersi dettagli su asporto e apertura musei (QUI).