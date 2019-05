Sosta in Oman per Nave Margottini, poi un'esercitazione congiunta

Fuori provincia - Nell’ambito del suo impegno per assicurare la protezione del traffico mercantile e delle navi del World Food Programme nel Golfo di Aden e lungo le coste settentrionali della Somalia sotto la bandiera europea dell’Operazione antipirateria Atalanta, la fregata Margottini ha effettuato una sosta operativa nel porto di Mascate.

I giorni impiegati in porto sono serviti ad eseguire manutenzioni periodiche su alcuni sistemi di bordo ed effettuare il normale ripianamento logistico di materiali e viveri. Al termine della sosta, dopo aver lasciato il porto, nave Margottini ha effettuato un’esercitazione congiunta con unità della Royal Navy of Oman: l’attività addestrativa è stata concentrata su manovre cinematiche e comunicazioni a lampi di luce tramite il codice Morse. L’interazione con la Marina omanita ha permesso all’equipaggio sia di confrontarsi in un contesto internazionale dimostrando la proprio professionalità, sia di affinare l’addestramento dei giovani ufficiali di bordo nella condotta di manovre in formazione.



La rotta del Margottini porta ora l'unità nuovamente verso il Golfo di Aden e le coste delle Somalia, ovvero le aree di maggior rischio in cui l’attività della fregata sarà focalizzata al contrasto del fenomeno della pirateria, assicurando la protezione del traffico mercantile e garantendo la libera navigazione.