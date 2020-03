Solidarietà digitale, le aziende che offrono i loro servizi gratis

Fuori provincia - L'hanno chiamata Solidarietà digitale. Alcune imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per tutta la cittadinanza nel periodo di istituzione delle zone arancioni. Un modo per facilitare le attività domestiche, dalle comunicazioni allo smart working al commercio online, ma anche servizi di intrattenimento come streaming di film o selezione di e-book e applicazioni per bambini. Si tratta di un’iniziativa del ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.



Qui il link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it