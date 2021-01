Sequestrato nelle acque spezzine, Force Blue sarà venduto all’asta

Fuori provincia - Force Blue, il super yacht di Flavio Briatore sequestrato davanti alla Spezia dalla magistratura, sarà presto battuto all’asta con un valore iniziale di circa 7mila euro. A deciderlo la Corte d’appello di Genova, che ha fissato per il 27 gennaio la prima seduta d’asta. tra le motivazioni la difficoltà nell’affrontare le spese di manutenzione e il rischio che il tempo ne possa far decadere il valore commerciale. Il valore dell’imbarcazione potrebbe essere ben più alto, quasi il doppio, rispetto alla cifra proposta come base di partenza dell’asta. Ora resta ora da vedere cosa succederà se Briatore dovesse vincere il ricorso in Cassazione il 12 febbraio, e l’imbarcazione dovesse essere, nel frattempo, venduta.