Sci, piste aperte in zona gialla: arriva la decisione da parte del Cts

Fuori provincia - In zona gialla si può tornare a sciare dal 15 febbraio: è questa l’indicazione che sarebbe emersa da parte del Comitato Tecnico Scientifico al termine del vertice per discutere del protocollo inviato dalle Regioni il 28 gennaio scorso. Secondo quanto trapela gli esperti avrebbero bocciato la proposta delle Regioni in base al quale gli impianti avrebbero potuto riaprire nelle Regioni inserite in zona rossa e arancione con una capienza ridotta al 50% sugli impianti di risalita e l’utilizzo obbligatorio di mascherine modello Ffp2.