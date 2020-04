Scelta l'app di tracciamento dei contagi, si chiama 'Immuni'

Fuori provincia - Dire che farà discutere è dire poco ma, dopo tante ipotesi, c'è una prima certezza: è stata siglata ed è perciò operativa l'ordinanza del Commissario Domenico Arcuri con la quale viene disposto di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa. Il che significa che l'Italia ha scelto quale sarà l'app che dovrà aiutare il Governo nel compito di tracciare i contagi nella delicatissima e incerta fase 2 della pandemia. Si chiama Immuni e nasce da un'intesa fra Bending e il Centro medico Santagostino e Bending Spoons. Il sistema dovrebbe essere testato prima in alcune regioni pilota per poi eventualmente estendersi.



Permetterà innanzitutto agli utenti di ottenere un forte controllo sui propri dati. I contatti avuti con altre persone vengono tracciati ma, per quello che si sta apprendendo, restano 'bloccati' nello smartphone dell'utente. Ha vinto 'Immuni', che sarà gratuita per sempre (secondo quanto detto dagli sviluppatori milanesi che l'hanno studiata) fra trecento proposte questa soluzione perché rispettava i criteri pubblicati dalla Commissione europea per la realizzazione della app: innanzitutto la volontarietà del download, passando per temporaneità dell'utilizzo, per un rispetto della normativa europea sulla privacy, usando la tecnologia Bluetooth per evitare l'uso delle geolocalizzazioni. L'app conserva i dati fino a quando non si ha certezza che la persona che l'ha installata sul proprio telefono è risultato positivo al test del Covid-19. A quel punto la persona può dare il consenso al trattamento dei propri dati conservati sul cellulare, permettendo quindi di rintracciare le persone con cui è entrata in contatto nei giorni precedenti e ricostruendo la cronologia dei suoi spostamenti. Due funzionalità nella medesima app: da una parte la possibilità di conservare sul proprio dispositivo una lista di codici identificativi anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stata vicino, dall'altra un diario clinico personale, da aggiornare tutti i giorni.



Permangono i dubbi da parte di chi teme che tutti quei dati non vengano utilizzati nel modo corretto o che in futuro possano essere venduti per altri scopi. E poi perplessità sull'efficacia di uno strumento che avrebbe forse avuto ben altro rilievo se applicato inizialmente come hanno fatto la Corea del Sud e Singapore: in particolare nell'isola città-stato a sud della Malesia che non ha vissuto un vero e proprio lockdown ma soltanto alcune restrizioni, situazione piuttosto simile a quella che dovrebbe vivere l'Italia nella fase 2 della pandemia. Anche se sono stati troppo pochi i download (si stima che per avere un'efficacia in Italia non bisognerà scendere sotto il 60% dei cittadini, numeri enormi visto che un terzo non ha nemmeno uno smartphone), senza contare che l'età media italiana è ben più alta, il che significa meno persone con smartphone capaci di supportare l'app e in generale meno predisposizione all'uso approfondito dell'informatica applicata alla vita reale, basti pensare l'enorme differenza fra i paesi orientali e il vecchio mondo in tema di acquisti on-line, sbocciati soltanto negli ultimi anni.