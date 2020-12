San Silvestro in zona rossa: cosa si può fare il 31 dicembre

Fuori provincia - La tre giorni di 'zona arancione' che riguardava la Spezia, la Liguria al pari di tutta l'Italia si chiude questa sera e da domani si torna in 'zona rossa' sino all'Epifania, eccezion fatta per il 4 gennaio. Oggi 30 dicembre è dunque l'ultimo giorno nel quale è consentito spostarsi all'interno del proprio comune e, se si risiede in un centro con meno di 5mila abitanti, anche al di fuori nel raggio di 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi. Ci si può spostare da una regione all’altra solo per lavoro, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Chi intende raggiungere una seconda casa potrà farlo ma solo se questa è all’interno della propria Regione. Fino al 6 gennaio sarà inoltre possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti con le quali convivono.



Nell'ultimo giorno dell'anno si torna al cosiddetto 'lockdown': no a cenoni e pranzo al ristorante, niente colazione al bar visto che è consentito l'asporto fino alle 22 e il delivery senza restrizioni d'orario. Si potrà andare a messa, ma il consiglio è quello di scegliere la chiesa più vicina a casa. Da domani si potrà uscire per fare una passeggiata vicino a casa con la mascherina e fare attività sportiva da soli, sarà necessaria l'autocertificazione per gli unici spostamenti consentiti, vale a dire quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio. E dopo il 7 gennaio saranno in vigore le presscrizioni stabilite dal Dpcm del 3 dicembre, che scadrà il 15 gennaio.



I genitori separati/affidatari potranno spostarsi per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore, si può anche andare a trovare parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli in un altro comune/regione ma non si possono andare a trovare i genitori, anziani ma in buona salute, in una regione diversa dalla propria.