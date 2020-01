Sabato 4 gennaio alle 15 a Cerreto Laghi si inaugura l'info point del Parco nazionale

Fuori provincia - Nuovi allestimenti e arredi attorno al punto informazioni turistiche di Cerreto Laghi, all’interno della piccola galleria commerciale del condominio Punta Lago. Sono stati realizzati dal Parco Nazionale, in dialogo e collaborazione con gli operatori privati, e sono a disposizione di visitatori e residenti.



Fausto Giovanelli Presidente del Parco racconta: “E' un'azione di collaborazione pubblico privato che si inserisce nella prospettiva di mettere in valore a 360 gradi tutte le opportunità multistagionali di Cerreto, un centro che è stazione sciistica ma anche agglomerato edilizio residenziale ed è anche una comunità attiva di imprese e di famiglie che ha tutte le potenzialità per affrontare la sfida del cambiamento climatico. L’informazione del punto info sottolinea proprio questo: la pluralità delle opportunità attrattive e le eccellenze del luogo. Il punto info del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano illustra questi diversi aspetti e il progetto del Politecnico di Milano ne fa un disegno di sicura e avanzata prospettiva”.



Da Cerreto Laghi interviene Cristina Zampolini: "Come amministratore del condominio apprezzo il miglioramento estetico della galleria e come esercente ne apprezzo la capacità di accoglienza ai visitatori".