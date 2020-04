Ripercussioni sociali del Covid-19, lanciato un questionario

Fuori provincia - "Da quando sono in vigore le restrizioni governative, come si sono modificati i rapporti con le persone con cui vivi?", "In questo periodo di emergenza Covid-19, con quale frequenza hai controllato la temperatura corporea?". E ancora: "Quali sono i tuoi stati d’animo prevalenti in questo periodo di emergenza?", "Come sono mutate le tue attività lavorative in questo periodo d’emergenza?". Sono solo alcune delle domande del questionario "La vita ai tempi del Coronavirus" messo a punto da un gruppo di docenti del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma per capire appunto come è cambiato il nostro quotidiano dall’inizio della pandemia.



Le restrizioni adottate dal governo, la quarantena, la solitudine, ma anche lo smart working, o la perdita del lavoro hanno scatenato una serie a cascata di effetti psicologici sui cittadini, costretti dall’oggi al domani ad un cambio totale del loro modo di vivere. Il coronavirus ha obbligato le persone di colpo all’isolamento, chiusi in casa, allo stare distanti, magari anche da una persona cara ricoverata o deceduta. Dolore si è aggiunto al dolore, e molti cittadini non erano e non sono preparati a fronteggiarlo. Tutto ciò ha lasciato un segno importante sulla salute mentale degli italiani: depressione, ansia, insonnia, stress.



Ora, lo studio avviato dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza si propone di fotografare questa realtà. L’indagine sociale è aperta a tutte le fasce d’età della popolazione. L’obiettivo è quello di rilevare le opinioni, gli stati d’animo e i mutamenti che questo difficile momento sta comportando sulla nostra quotidianità, dalle relazioni al lavoro, dallo studio alle norme sociali, dal rapporto con i figli con la propria famiglia alla fruizione dei mezzi di comunicazione. I risultati di questa ricerca, come si legge sul sito del CoRis, saranno utili per individuare soluzioni che possano aiutare a migliorare le condizioni di vita degli italiani in un momento drammatico, come quello che stiamo vivendo "ai tempi del Coronavirus".



Questionario: http://www.ce3s.eu/limesurvey/index.php/598764?lang=it



(fonte: Ministero della Salute)



