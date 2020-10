Ricciardi avverte: "Serve un nuovo lockdown per fermare il contagio"

Fuori provincia - Cita la rivista Lancet a l'ultima ricerca dell'Università di Edimburgo. "La via da seguire è quella di un nuovo lockdown". Non ha dubbi Walter Ricciardi, già presidente dell'Istituto superiore di sanità, professore ordinario di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute. Lo scienziato si è così espresso durante Innovabiomed, seconda edizione del network place dedicato all’innovazione biomedica che si tiene a Verona. "Per ridurre l’indice di contagio del 24% è necessario un lockdown, una riduzione del 15% si avrebbe con la chiusura delle scuole, un 13% con lo smartworking generalizzato nel pubblico e nel privato e un 7% con interventi sul trasporto pubblico”, ha detto in occasione del webinar che si è tenuto ieri.

“Nei prossimi mesi la sanità italiana si gioca il suo futuro per almeno due generazioni; credo e spero che questo futuro possa cominciare ad essere costruito a Verona perché l’incontro fra conoscenza e innovazione sarà cruciale. Nell’ambito del Recovery Fund abbiamo fatto una serie di proposte alla Commissione europea che riguardano la trasformazione digitale del Servizio sanitario nazionale. L’Italia ha talento, creatività e capacità che però devono coordinarsi meglio", ha concluso.