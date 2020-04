Rezza (Iss): "Siamo ancora nella fase uno"

Fuori provincia - Per il decimo giorno consecutivo, il giorno di Pasquetta ha visto un calo del numero dei malati di Covid-19 nelle terapie intensive e un allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere. E a frenare è anche l'incremento generale dei contagi. Lo si legge sul sito del Ministero della Sanità. La curva epidemica in Italia, proseguono da Rma, continua ad evidenziare dei "segnali positivi" che però devono "ulteriormente consolidarsi". La parola d'ordine è dunque 'cautela' poichè, avverte Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), “siamo ancora nella fase 1” e la prudenza deve essere massima proprio in vista della fase 2 che verrà avviata gradualmente.