Raccontare Nilde Iotti, 200mila euro dalla Presidenza del consiglio dei Ministri

Fuori provincia - E’ online l’Avviso Pubblico per la selezione di iniziative culturali volte a celebrare la figura di Nilde Iotti, politica italiana e prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato. Quest’anno e nel 2020 ricorrono rispettivamente i vent'anni dalla sua morte e i cento anni dalla sua nascita. Un doppio anniversario che la Presidenza del Consiglio dei Ministri vuole valorizzare e per questo ha stanziato circa 200 mila euro a sostegno di progetti a tema, per il biennio 2019 - 2020. Le risorse, inserite nella Legge di Bilancio e trasferite alla Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale serviranno a finanziare iniziative che promuovono e diffondono, soprattutto tra le giovani generazioni, la conoscenza di Nilde Iotti, del suo operato, della sua sensibilità politica come donna dedita ai valori di libertà, solidarietà e giustizia sociale. L’Avviso pubblico è rivolto alle Università, alle Fondazioni, agli Istituti e alle Associazioni di carattere culturale, storico, filosofico o politico senza fine di lucro, ed è consultabile sui siti istituzionali www.governo.it e www.anniversariedeventisportivi.governo.it