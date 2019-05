Quell'isola di plastica nel Santuario dei cetacei

Il dramma dei rifiuti in mare.

Fuori provincia - Nel Tirreno, tra la Corsica e l’Elba, è nata una nuova isola. Ed è fatta di plastica, frutto dei rifiuti portati dalle correnti. Un fenomeno che bene racconta il dramma del marine litter, per di più all'interno di quel Santuario dei cetacei di cui la Liguria e le sue acque sono parte integrante. I rifiuti plastici, anche i più piccoli, sono spesso letali per la fauna marina e mettono seriamente a rischio la biodiversità. L'isolotto al momento non è permanente: compare dopo pioggia e correnti molto forti. Ma questo non è un buon motivo per sottovalutarlo o non temerlo.