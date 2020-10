Proroga dello stato di emergenza, il Cocer Marina: ripristinare la dispensa temporanea

Fuori provincia - Il Cocer Marina preso atto della volontà di prorogare lo stato di emergenza chiede al governo di ripristinare lo strumento della dispensa temporanea dal servizio così da consentire un efficace diradamento delle presenze laddove il lavoro agile non può essere applicato.



"Il personale militare impiegato sul campo, al termine di periodi operativi, deve poter limitare i contatti inutili e mantenere l’efficienza fisica in attesa di ulteriori impegni. La dispensa temporanea - afferma il Cocer - è quindi uno strumento che si attaglia perfettamente alla specificità dell’ambito militare, ed è fondamentale per scongiurare la diffusione sul territorio del Covid, l’insorgenza di focolai e consentire la continuità di impiego delle forze armate a favore del Paese ed averlo depennato una imprudenza a cui ora poter rimediare".