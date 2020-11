Prato Spilla, la seggiovia è ok

Fuori provincia - La seggiovia biposto di Prato Spilla è pronta. Dopo anni di attesa per la località sciistica nel territorio del comune di Monchio delle Corti, in provincia di Parma ma, vista la breve distanza, molto frequentata anche dagli spezzini, si concretizza un traguardo importante visto che i lavori, partiti nella primavera del 2019 grazie al finanziamento di 1 milione di euro dalla Regione Emilia-Romagna, sono terminati. Per rendere di nuovo operativa la seggiovia della pista principale, conosciuta come Rio Spilla, si è lavorato sulla stazione motrice con l'installazione di nuovi pezzi fondamentali: riduttore, puleggia e motore, prima della sostituzione della fune tenditrice e la realizzazione di un nuovo azionamento elettrico. Una nuova puleggia è stata installata anche nella stazione di rinvio e saranno effettuati controlli e migliorie sulle rulliere oltre ad altre opere di manutenzione. Installata una rete anticaduta sui tratti salita e discesa della stazione di monte. Ora si attende la neve, nella speranza che le temperature e, soprattutto, il Covid permettano di iniziare una stagione si spera sotto auspici opposti a quella dello scorso inverno, caratterizzata da temperature alte e, nell'ultima parte, dall'arrivo della pandemia.