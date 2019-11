Prato Spilla, entro il 2019 la seggiovia sarà consegnata

Fuori provincia - Riaprirà prima della conclusione del 2019 la seggiovia biposto di Prato Spilla, località sciistica nel territorio del comune di Monchio delle Corti, in provincia di Parma ma, vista la breve distanza, molto frequentata anche dagli spezzini. I lavori erano partiti in primavera grazie al finanziamento di 1 milione di euro dalla Regione Emilia-Romagna. Per rendere di nuovo operativa la seggiovia della pista principale, conosciuta come Rio Spilla, si sta lavorando sulla stazione motrice con l'installazione di nuovi pezzi fondamentali: riduttore, puleggia e motore, prima della sostituzione della fune tenditrice e la realizzazione di un nuovo azionamento elettrico. Una nuova puleggia sarà installata anche nella stazione di rinvio e saranno effettuati controlli e migliorie sulle rulliere oltre ad altre opere di manutenzione. Sarà anche installata una rete anticaduta sui tratti salita e discesa della stazione di monte.



Nel frattempo lo staff di Prato Spilla in questi giorni è impegnato all'annuale kermesse Skipass 2019, la manifestazione fieristica internazionale he si tiene ogni anno presso i saloni della fiera di Modena dal 1994 a cavallo tra ottobre e novembre ed è uno dei saloni degli sport e del turismo invernali più importanti al mondo. Tanti gli atleti in fiera, primo fra tutti l'ex campione olimpico Alberto Tomba, testimonial dell’Appennino dell’Emilia-Romagna per la stagione invernale ed estiva.