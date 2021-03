Più punti di vaccinazione e Astrazeneca anche per over 65

Fuori provincia - Stamani riunione tra governo, enti regionali, Protezione civile e generale Figliuolo, neo commissario per l'emergenza sanitaria. Secondo quanto si apprende, il generale Figliuolo avrebbe sottolineato la necessità di incrementare i punti vaccinali, sfruttando a questo fine ogni possibilità praticabile, dai presidi di protezione civile e forze armate, passando per i siti produttivi. La struttura commissaria sarebbe quindi pronta a intraprendere questo allargamento e rinforzo dei centri di vaccinazione sul territorio. Sarebbe poi emersa generale concordanza circa la possibilità di creare una 'scorta' di dosi vaccinali, accantonando una piccola percentuale (si parla del 2 per cento) di ogni carico consegnato in modo da poterla utilizzare per accelerare le operazioni in zone particolarmente delicate. Nel corso dell'incontro, il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe formulato la richiesta di allargare il vaccino Astrazeneca anche a chi ha più di 65 anni. E domani si riunirà il Comitato operativo della Protezione civile, al quale dovrebbe prender parte anche il generale Figliuolo. Intanto oggi l'Italia si appresta a raggiungere quota 5 milioni sul fronte delle somministrazioni vaccinali.