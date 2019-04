Pasqua sotto le stelle con le lunate al rifugio Lagdei

Fuori provincia - Inizia la stagione delle lunate al rifugio Lagdei e inizia con dolcezza, con un uovo di Pasqua che sarà aperto in escursione, sotto la Luna. Le Lunate sono escursioni con Luna piena o quasi piena che si susseguiranno ogni mese con partenza da Lagdei.

Una Lunata è più di un'escursione notturna come tante... Qui si entra in punta di piedi nel cuore e nella storia di una Foresta demaniale vecchia un secolo, con il suo fascino e le sue particolarità. Per poi giungere nei prati, dove la torcia non serve più e si cammina guidati dalla luce del nostro satellite in un’atmosfera magica. I raggi della Luna rischiareranno la notte serena o filtreranno fra le nubi come spade d’argento. Serate da trascorrere in compagnia su sentieri adatti a tutti coloro che sono disposti a faticare un po’.



Come organizzarsi.



Alle 19,30, per chi vuole ci si trova per mangiare insieme al Rifugio: cena con menu libero, alla carta (anche in tavolata comune).

Alle 20,45 ci si raduna davanti al Rifugio e alle 21 si parte per l’escursione per rientrare attorno alle 23,30-24.

Dislivello 250 m, percorrenza soste escluse 2,5 ore. Adatte a bambini sopra i 7 anni. Necessario giacca a vento, abbigliamento e calzature da escursione, torcia possibilmente frontale. Costo: €15 adulti, 10 bambini (8-14 anni).

Info e prenotazioni obbligatorie escursione e cena in tavolata:

Guida A.E. Antonio Rinaldi cell. 328.8116651 antonio.rinaldi@terre-emerse.it - www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse. Per soggiornare al rifugio è necessario prenotare con largo anticipo.



Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. E' obbligo del partecipante avvertire la Guida di qualsiasi eventuale problema di salute, allergia, ecc. La Guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.



La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene può provvedere autonomamente con una polizza multisport