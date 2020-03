Ok alla passeggiata col bimbo, no al jogging

Fuori provincia - Un solo genitore può camminare con i figli minori "purché in prossimità della propria abitazione". Lo precisa la circolare inviata oggi dal Ministero degli Interni ai prefetti per fornire chiarimenti sul divieto di assembramento e spostamenti. Il documento del Viminale ricorda poi che restano vietati parchi e giardini pubblici e che "l'attività motoria generalmente consentita" non va intesa "come equivalente all'attività sportiva (jogging)”.