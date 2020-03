Nuovi contagi ancora in calo, malati totali superano i 57mila

Fuori provincia - Continua la contrazione giornaliera dei nuovi contagi. Domenica per la prima volta si era registrato un calo dei nuovi malati, con un +3957 ben distante dal +4821 di ventiquattrore prima. Lunedì è stato messo a referto un +3780; martedì +3612; e oggi, mercoledì, +3491, come annunciato nel corso della conferenza stampa delle ore 18.00 della Protezione civile, alla quale non ha preso parte il vertice nazionale dell'organizzazione Angelo Borrelli il quale, febbricitante e rientrato a casa, è stato sottoposto a tampone di cui si attendono gli esiti. 683 le nuove vittime, numero che porta il totale a 7503. Mentre il numero delle persone attualmente positive sale 57521. Un numero dal quale resta giocoforza escluso il novero - o vasta parte dello stesso - dei positivi asintomatici o poco sintomatici.



