Nuovi contagi a quota 2.507: "Numeri in contenimento"

Fuori provincia - Si parla di “numeri in via di contenimento” - parola del prof. Bernabei del Policlinico Gemelli - alla consueta conferenza stampa nazionale della Protezione civile dedicata all'emergenza Covid 19. I nuovi contagiati sono 2.507, un numero maggiore rispetto a quello di ieri (1.648), ma comunque al di sotto di quello che è stato il trend per le prime tre settimane di pandemia. 837 i decessi delle ultime 24 ore, in linea col dato di ieri (812); 1.109 i guariti, ieri ne erano stati refertati 1.590. I guariti totali sfiorano quindi quota 16mila. Mentre i positivi sono quasi 78mila; 12.428 i morti totali dall'inizio della pandemia.