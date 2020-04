Niente scuola da maggio, troppi rischi

Il Ministro Azzolina anticipa una decisione che potrebbe venire a giorni ma non demorde sulla maturità in aula. Per ora.

Fuori provincia - Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione, aveva tenuto la porta semi-aperta ma, di fronte ai dati dell'emergenza sanitaria, non è più possibile parlare di scuole riaperte in questo anno scolastico. A rivelarlo è la stessa Azzolina in un'intervista al Corriere della sera in cui la stessa anticipa una decisione che "il governo prenderà a giorni". Giurando però che, seppur garantendo la promozione a tutti gli scolari, le pagelle non saranno formali ma potranno contenere anche dei voti insufficienti. Non si dà invece per vinta al riguardo dell'esame di maturità che, normalmente, si tiene fra giugno e luglio: "sarebbe auspicabile" ha detto Azzolina l'esame a scuola. Un passaggio anche sui disagi delle famiglie che da fine febbraio hanno a casa i loro figli: l'aiuto sarà un'estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter.



A proposito di maturità alla fine di marzo Azzolina aveva parlato di una modalità ridotta ma reale: una commissione giudicante light formata da sei commissari interni e uno esterno e molto probabilmente una tesina al posto della seconda prova scritta che caratterizzi il percorso di studi, senza prove Invalsi e alternanza scuola lavoro che si sono potuti svolgere solo in minima parte o per niente affatto. Tutto però ancora sul piatto con i numeri dei contagi, il parere degli esperti e i battiti del cuore della politica a fare da aghi della bilancia.