Nave Rizzo si addestra insieme ai francesi a cacciare i sottomarini

Fuori provincia - ?L’esercitazione Gabian 19-3, volta ad addestrare gli equipaggi in molteplici ambiti, è stata incentrata sulla lotta anti-aerea e anti-sommergibile, sulle attività di tiro anti-aereo e di abbordaggio di mercantili sospetti; tutto per simulare gli scenari operativi in cui le navi militari sono ogni giorno impiegate.

Dopo una breve sosta nel porto di Tolone, Nave Luigi Rizzo ha preso il largo per il Golfo del Leone. La sesta FREMM della flotta ha avuto modo di confrontarsi con il gruppo navale francese guidato dal cacciatorpediniere Forbin, insieme alle tre fregate classe La Fayette, alla unità francese Languedoc, alla fregata portoghese Corte Real, ad alcune corvette classe D’Estienne D’Orves nonché altre unità in supporto.

L’addestramento congiunto in mare, svolto all’insegna della polivalenza e dello sviluppo tecnologico, ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare la cooperazione e l’addestramento in vari scenari in cui le navi si potrebbero trovare effettivamente ad operare.