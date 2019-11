Nave Marceglia supera i 100 giorni di missione, tornerà per Natale

Fuori provincia - Nave Antonio Marceglia, la più giovane delle Fremm, è giunta al centesimo giorno di attività impegnata in qualità di flagship dell’operazione EUNAVFOR Atalanta, prima operazione militare a carattere marittimo a guida europea, decisa dal Consiglio Europeo nel 2008 con l'obiettivo primario di proteggere le navi del World Food Program (WFP), dell'African Union Mission in Somalia (AMISOM) e altre unità vulnerabili.



Partita il 13 luglio da Taranto, il Marceglia ha attraversato il canale di Suez per la prima volta nella sua storia e dal 23 luglio ha assunto il comando italiano della Task Force 465 sotto la guida del Contrammiraglio Armando Paolo Simi. Una lunga missione lontano dall’Italia a cui l’Unità ha preso parte per la prima volta e nel corso della quale ha raggiunto Gibuti, Oman, Seychelles e Kenya e che giorno dopo giorno ha visto come protagonista l’equipaggio del Marceglia.



La fregata Italiana terminerà il periodo di impiego quale flagship dell’Operazione Atalanta il prossimo 3 dicembre, giorno in cui passerà il testimone alla fregata spagnola Victoria. La partecipazione all’operazione cesserà l’8 dicembre, momento in cui Nave Marceglia dirigerà la prora verso nord per fare rientro in Patria.