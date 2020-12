Natale, per chi torna dall'estero quarantena di due settimane

Cinema e teatri rimarranno chiusi in un periodo storicamente molto significativo per gli incassi. E la cena di Capodanno negli alberghi sarà servita solo in camera.

Fuori provincia - Nel dpcm che verrà varato ufficialmente nelle prossime ore ci saranno anche le misure relative al turismo o a quello che ne rimane in quello che sarà il periodo natalizio. Partendo da una conferma: di ritorno da un viaggio all'estero permane la quarantena di 14 giorni. Le crociere saranno sospese dal 21 dicembre sino alla Befana, previsto il divieto di mobilità tra regioni, no a spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno. Chiusi i ristoranti degli alberghi a Capodanno: la cena sarà servita solo in camera, per il resto del periodo rimarranno sempre aperti a pranzo, ma al tavolo non potranno sedere più di quattro persone. E per quel che riguarda lo sci se ne riparlerà il 7 gennaio. Niente cinema per Natale nè teatri, uno dei must del periodo.