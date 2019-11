Mercurio passa davanti al Sole, fenomeno visibile anche dall'Italia

Fuori provincia - Lunedì prossimo, 11 novembre, dalle 13.35 fino al tramonto, potremo assistere anche dalla nostra zona ad un fenomeno astronomico relativamente raro: il transito, ossia il passaggio, di Mercurio davanti al Sole. Il fenomeno si ripete con una cadenza solo apparentemente irregolare e, in questi millenni, rigorosamente solo nei mesi di maggio o novembre. In realtà, a causa dell'inclinazione dell'orbita di Mercurio rispetto al piano dell'orbita terrestre, i transiti si ripetono secondo 3 cicli della durata rispettivamente di 7, 13 e 46 anni, che si svolgono in contemporanea, "saltando" però per motivi astronomici alcune repliche. Non sempre il momento del transito (che dura poche ore) avviene quando il Sole è sopra l'orizzonte per l'Italia.



L'ultimo transito visibile dalla nostra zona è stato il mattino del 5 maggio 2016, mentre per il prossimo occorrerà aspettare la mattinata del 13 novembre 2032 e sarà visibile solo nella sua parte finale mentre Mercurio sta per abbandonare il disco del Sole dopo averlo attraversato prima che esso sorgesse per noi. Ricordiamo come sia estremamente pericolo osservare il Sole se non muniti di una corretta attrezzatura. Mercurio è poi così piccolo (1/158 del diametro apparente del Sole) che il suo profilo nero davanti al Sole risulta invisibile ad occhio nudo, per cui occorrono obbligatoriamente telescopi o strumenti analoghi.