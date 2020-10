Mega striscione appare sul Sagro: "Le cave uccidono il passato e il futuro delle Apuane"

Fuori provincia - Si è svolta sul monte Sagro una nuova azione dell’associazione Athamanta in vista della data di mobilitazione del 24 ottobre all’insegna del “fermiamo la devastazione”. Uno striscione di cento metri quadri è stato posizionato sulle pendici ovest del monte Sagro. Le attiviste e gli attivisti sono partiti da Torano incontrandosi a Foce di Pianza per poi salire a monte percorrendo il sentiero 39. “Abbiamo dovuto superare le diverse difficoltà che il tratto di sentiero riporta essendo ufficialmente chiuso a causa delle presenza delle cave, un’ulteriore dimostrazione di come questo sistema veda nell’ambiente che ci circonda solo cave come fonte di profitto e non montagne da vivere e salvaguardare” affermano gli attivisti e le attiviste di Athamanta.



“Per la tutela dell’ambiente in cui viviamo sentiamo la necessità e vediamo l’urgenza di fermare la devastazione da troppo tempo dominante: Alpi Apuane, non cave di marmo.” – riporta Athamanta – “Crediamo indispensabile vivere l’ambiente montano, le sue specificità, le sue vette, le sue vallate, i suoi boschi, le acque superficiali e il suo sistema carsico ipogeo senza in alcun modo degradarne il significato e comprometterne la sussistenza. Per questo è necessario privilegiare ed incentivare l’osservazione e l’immersione nella natura, il contatto con la cultura e le tradizioni locali, nell’ottica di conservare e riscoprire la reciprocità fra territorio e comunità. Le Alpi Apuane sono monti e come tali vanno camminati, abitati e vissuti, non devastati.”