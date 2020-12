Mangia e bevi con un pacco speciale per sostenere Archivi e il museo della Resistenza

Fuori provincia - Lavori in corso e pacchi di Natale per sostenere Archivi della Resistenza e il Museo Audiovisivo della Resistenza. "Il costo - spiegano in una nota degli Archivi - è 60 euro e contiene al suo interno delle nostre produzioni come 1 bottiglia di Amaro Partigiano, 3 vasetti di marmellate assortite, altri prodotti locali come: 1 kg di farina di castagne della Lunigiana, 1 mortadella storta del salumificio Oligeri, 1 bottiglia di vino rosso (a scelta Levàda di Boriassi o Formarossa di Terre Apuane), 1 litro di succo di Pomo Rodeo de "Il Borghetto". Per chi prenota il pacco anche un omaggio di due cartoline e due biglietti omaggio per visitare il Museo Audiovisivo della Resistenza". Per info e prenotazioni chiamare il 3290099418





Attenzione: per le spedizioni tramite corriere il termine ultimo per la prenotazione è il 10 dicembre (costo di spedizione 7 euro), per le consegne a mano (nelle due province della Spezia e Massa Carrara abbiamo qualche giorno in più).