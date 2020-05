Lotta al Covid-19, nuove modalità di prenotazione in Trenitalia

Fuori provincia - Nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, Trenitalia ha introdotto nuovi criteri di prenotazione dei posti a sedere.

Le recenti disposizioni hanno introdotto il biglietto nominativo per i viaggi in treno a media e lunga percorrenza. In fase di acquisto di un biglietto Frecce e Intercity, su tutti i canali di vendita, il cliente dovrà comunicare nome e cognome.

Per i soci CartaFRECCIA , basterà comunicare il numero di Carta per inserire i dati obbligatori.

La prenotazione obbligatoria è stata estesa a tutti i biglietti e abbonamenti Frecce, Intercity e Intercity Notte (posti a sedere), garantendo la disposizione “a scacchiera”.

Per i titoli di viaggio che consentono l’accesso al treno un’ora prima e fino a un’ora dopo la partenza (es. Base, Carnet), sarà sempre necessario verificare la disponibilità con il personale di bordo e avere l’assegnazione del posto prima di salire sul treno.

Sugli Intercity Notte, a tutela della tua salute, è obbligatoria la vendita a cabina di cuccette e vagoni letto.