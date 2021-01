Liguria verso la zona arancione? Governo e Regioni iniziano a studiare il dopo 7 gennaio

Fuori provincia - "La Regione Liguria non è in ritardo sui vaccini". Nessun rallentamento rispetto al programma delineato, ha chiato Giovanni Toti in apertura del suo consueto punto domenicale sulla pandemia. "Stiamo facendo ciò che avevamo programmato, sulla base di quello che ci viene fornito dal governo: noi evidentemente non possiamo acquistare per conto nostro i vaccini. Le vaccinazioni da quando è cominciata non ha mai smesso: se andassimo più veloci di così finiremo le scorte prima di quando arriverà il secondo stock e non avrebbe alcun senso. Abbiamo calcolato di finire il primo giro il 21 gennaio per poi proseguire con il richiamo, stiamo rispettando pedissequamente la campagna di vaccinazione e per il momento abbiamo eseguito il 16% dei vaccini finora ricevuti. Al momento non sappiamo quando arriveranno i vaccini delle altre società che li hanno prodotti". Dai vaccini ai numeri della domenica che fotografano la situazione del Covid19 rispetto alle ultime ventiquatto ore: "Oggi, come ogni domenica, i tamponi sono numericamente meno: alcuni laboratori privati sono chiusi, in altri si lavora in maniera ridotta. Ad ogni modo sono 221 i nuovi positivi e rimaniamo dunque nella parte bassa della classifica dell'Rt: cresce anche qui ma un po' di meno rispetto ad altre regioni. E' una curva piatta insomma, il dato negativo è che non scendiamo come avremo sperato ma questo virus evidentemente è una brutta bestia. Siamo fra il sesto e l'ottavo posto per numero di vaccini eseguiti, ma non credo sia sensato ogni giorno fare la gara a chi ne fa di più: c'è un piano di vaccinazione che continua ad avere come obiettivo quelle 62mila persone segnalate all'inizio. Le altre persone non sono comprese nella tabella di marcia, almeno fino alla prima fase della campagna".



Fin qui i vaccini e i dati dell'emergenza. Ma è chiaro che contestualmente tutta Italia, Liguria compresa, attende di sapere cosa succederà dal 7 gennaio in poi: questa sera il Governo interlocuirà con le regioni per cominciare a ragionare in tempi piuttosto stretti su quelle che saranno le misure adottate. La sensazione stando alle indiscrezioni è che si andrà verso una stretta, resta da capire in che misura: "La situazione è complessa per il Covid e per l'economia, l'equilibrio tra queste due cose va ricercato con attenzione e anche un po' di coraggio" - ha aggiunto Toti. Che cosa dunque potrebbe succedere? Gli ultimi rumors parlano di un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm. E così il prossimo weekend potrebbe essere in fascia arancione (bar e ristoranti chiusi, spostamenti extraregionali e extracomunali vietati) con una possibile tregua il 7 e l'8 nei quali l'Italia sarebbe tutta quanta in 'giallo', prima di un nuovo pronunciamento sulle fasce di rischio. Rivedere soprattutto l'incidenza dell'Rt: se n'è parlato oggi fra i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e membri del Cts. Possibile anche la proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi. La misura, già prevista nel decreto natalizio in scadenza il 6 gennaio, sarebbe così prorogata fino al 15 del mese. Nel corso del medesimo vertice il presidente del Consiglio ha auspicato la ripartenza per il 7 gennaio della didattica in presenza al 50% nelle scuole ma su questo c'è il freno di molte regioni e anche dei sindacati. Domani l'Italia sarà arancione, poi martedì 5 e mercoledì 6 di nuovo rossa. Le Regioni che rischiano di diventare di colore arancione dal 7 gennaio sono al momento tre: Calabria, Liguria e Veneto. Ma rischiano anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Il resto dell'Italia dovrebbe invece essere di colore giallo, compreso l'Abruzzo che prima delle festività era arancione.