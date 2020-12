Le scadenze Imu, i consigli di Adinconsum

Fuori provincia - "Il saldo dell’IMU non è stato prorogato. È forse una delle poche scadenze che insieme alle bollette non ha subito proroghe causa Covid. Pertanto, il 16 dicembre bisognerà saldare il pagamento. Ricordiamo che La Legge di Bilancio 2020 ha disciplinato una nuova IMU (Imposta Municipale Unica, trasformandola in una “Super IMU”, unificando la vecchia IMU e la TASI, il tributo per chi possiede o detiene a qualsiasi titolo, fabbricati (ad esclusione delle prime case) ed aree fabbricabili". E' quanto si legge in una nota nazionale di Adiconsum che stila un breve vademecum sul pagamento.

Chi è tenuto al pagamento dell’IMU Il proprietario di un immobile di lusso accatastato come A/1, A8 e A/9. Si precisa che è tenuto al pagamento dell’IMU anche chi ha acquistato un immobile come prima casa, ma non vi ha ancora trasferito la residenza e quindi è come se possedesse una “seconda” casa. Non sono tenuti al pagamento dell’IMU, invece, i proprietari che risiedono in un immobile che risulta accatastato in categorie differenti da quelle sopra riportate. Il titolare di un diritto reale quale: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali. Il locatario in caso di leasing.

Modalità di pagamento>/b> La nuova IMU si può pagare tramite: il Modello F24 o il corrispondente modello per il bollettino di conto corrente postale, la Piattaforma PagoPA.